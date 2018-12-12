ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Моравецкого

Новости » Политика    12.12.2018 - 21:58
Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Моравецкого
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Сейм предоставляет вотум доверия простым большинством голосов в присутствии по крайней мере половины депутатов

Во время голосования в Сейме Польши, правительство премьера Матеуша Моравецкого получило вотум доверия. "За" голосовали 231 депутат, "против" - 181, 2 депутата воздержались, сообщает РБК-Украины, ссылаясь на "Польское радио"

Премьер-министр Польши подал о вотуме доверия его правительству в среду утром. Матеуш Моравецкий пояснил, что речь идет о том, чтобы депутаты выразили поддержку для продолжения государственных реформ. Политик подчеркнул, что это важно также с точки зрения завтрашнего саммита Европейского Совета.

Премьер-министр, обращаясь с просьбой о доверии его правительству, опередил запланированные на пятницу дебаты относительно ранее поданной оппозиционной "Гражданской платформой" заявки на конструктивное голосование о недоверии правительству.

Сейм предоставляет вотум доверия простым большинством голосов в присутствии по крайней мере половины депутатов.

Напомним, в Польше лидеры партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, Славомир Неуманн и Ян Грабец анонсировали вотум недоверия премьер-министру Матеушу Моравецкому. Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал, потому что партия "Право и справедливость" имеет подавляющее большинство в сейме.

Отметим, что Европейская комиссия подала иск в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы.

Мэй объявила о планах уйти с поста главы Консервативной партии, - Reuters Парламент Франции проголосует за недоверие правительству
Новости Украины Польшанедоверие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь