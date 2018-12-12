Прем'єр-міністр Польщі ініціював вотум довіри

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Партію Моравецького у ЄС закликали переглянути судову реформу і звинуватили у тиску на ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, 12 грудня, що він ініціює голосування за довіру до уряду, щоб забезпечити мандат на свої реформи перед самітом ЄС, який відбудеться 13 та 14 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Націоналістичну і євроскептичну партію "Право і справедливість" Моравецького у ЄС закликали переглянути судову реформу і звинуватили у тиску на ЗМІ.

"Пройшло три роки після того, як партія прийшла до влади, і ми побачили вирішальну зміну у розгляді економічної і соціальної політики в Польщі", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, у Польщі лідери партії "Громадянська платформа" Гжегож Схетина, Славомир Неуманн і Ян Грабець анонсували вотум недовіри прем'єр-міністру Матеушу Моравеєцькому. Ініціатори впевнені в тому, що вотум недовіри заздалегідь приречений на провал, тому що партія "Право і справедливість" має переважну більшість у сеймі.

Відзначимо, що Європейська комісія подала позов до суду Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи.

Єврокомісію не влаштовує норма, згідно з якою 27 з 72 суддів польського Верховного суду мають піти у вимушену відставку. Подібні норми, як вважають в Єврокомісії, підривають принцип незалежності судових органів, у тому числі, принцип незмінюваності суддів, що є порушенням Договору про Європейський союз.