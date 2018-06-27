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Прем'єр-міністр Польщі пропонує переглянути скандальний закон про ІНП

НовиниПолітика    27.06.2018 - 11:56
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com premierrp)

Моравецький пропонує виключити кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у злочинах нацистів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступає за вилучення норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни, яка міститься в скандальному законі про Інститут національної пам'яті. Про це голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик заявив в інтерв'ю "Польському радіо".

"Ми хочемо виключити із закону поправку про кримінальну відповідальність, яка відволікає увагу від мети закону. Слід пам'ятати, що ця мета полягала в тому, щоб захистити добре ім'я Польщі та історичну правду", - зазначив Дворчик.

Він уточнив, що мова йде про скасування кримінальної відповідальності за твердження про причетність поляків до злочинів нацистів під час Другої світової війни. Згідно із законом, караною стала формулювання "польські табори смерті", яка відноситься до нацистських концтаборів на території Польщі. На думку Дворчика, з точки зору "захисту історичної правди" штрафи є більш ефективним покаранням.

Нагадаємо, раніше Польща висунула умови для відновлення співпраці з Інститутом національної пам'яті України.

 

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Теги публікації: Польша, Голокост  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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