Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв'язнів

Польща закликала Росію звільнити Олега Сенцова

Сейм Польщі вимагає від Російської Федерації звільнити українських політв'язнів. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я вдячний Сейму Польщі за ухвалення резолюції із закликом до Росії про звільнення українських політв'язнів, у тому числі Олега Сенцова. Завдяки таким партнерам, як Польща, ми сильніші та солідарні в захисті цінностей і життя невинних людей", - зазначив Клімкін.

Składam wyrazy wdzięczności Sejmu RP za przyjęcie uchwały z apelem do Rosji o uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych, wt #FreeSentsov. Dzięki takim partnerom jak #Polska jesteśmy silniejszy i solidarni w obronie wartości i życia niewinnych ludzi. #SaveOlegSentsov — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 15, 2018

Як повідомляє "Польське радіо", документ був прийнятий комісією Сейму у закордонних справах.

"Сейм Республіки Польща звертається до влади Російської Федерації із закликом звільнити всіх громадян України, які утримуються з політичних причин в російських місцях позбавлення волі. Ми вимагаємо звільнення режисера Олега Сенцова, засудженого в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму на підставі статті про тероризм", - зачитав текст депутат Анджей Халіцький.

Нагадаємо, раніше в МЗС висловили протест через недопуску омбудсмена до Сенцова.