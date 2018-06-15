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Сейм Польщі вимагає від РФ звільнити українських політв'язнів

НовиниПолітика    15.06.2018 - 13:29
Фото: Сейм Польщі (flickr.com/premierrp)
Фото: Сейм Польщі (flickr.com/premierrp)

Польща закликала Росію звільнити Олега Сенцова

Сейм Польщі вимагає від Російської Федерації звільнити українських політв'язнів. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я вдячний Сейму Польщі за ухвалення резолюції із закликом до Росії про звільнення українських політв'язнів, у тому числі Олега Сенцова. Завдяки таким партнерам, як Польща, ми сильніші та солідарні в захисті цінностей і життя невинних людей", - зазначив Клімкін.

 

Як повідомляє "Польське радіо", документ був прийнятий комісією Сейму у закордонних справах.

"Сейм Республіки Польща звертається до влади Російської Федерації із закликом звільнити всіх громадян України, які утримуються з політичних причин в російських місцях позбавлення волі. Ми вимагаємо звільнення режисера Олега Сенцова, засудженого в серпні 2015 року до 20 років колонії суворого режиму на підставі статті про тероризм", - зачитав текст депутат Анджей Халіцький.

Нагадаємо, раніше в МЗС висловили протест через недопуску омбудсмена до Сенцова.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Польша, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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