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В МИД выразили протест из-за недопуска Денисовой к Сенцову

НовостиПолитика    15.06.2018 - 13:14
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

Беца отметила, что Россия в очередной раз идет на коварные действия

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины выразили протест из-за недопуска уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно удерживаемого в России украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом в Тwitter сообщила спикер отечественного МИД Марьяна Беца.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 июня 2018 года, Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.

Комментируя эту ситуацию, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисову не пустили к Сенцову из-за нарушения договоренности.

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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