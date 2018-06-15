В МИД выразили протест из-за недопуска Денисовой к Сенцову

Беца отметила, что Россия в очередной раз идет на коварные действия

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины выразили протест из-за недопуска уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно удерживаемого в России украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом в Тwitter сообщила спикер отечественного МИД Марьяна Беца.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - написала она.

Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше https://t.co/qoleuFlR77 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 15, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 15 июня 2018 года, Денисовой отказали во встрече с политзаключенным Олегом Сенцовим в колонии в Лабытнанги (Российская Федерация) и попросили покинуть исправительное заведение.

Комментируя эту ситуацию, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисову не пустили к Сенцову из-за нарушения договоренности.