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Сейм Польши потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных

НовостиПолитика    15.06.2018 - 13:29
Фото: Сейм Польши (flickr.com/premierrp)
Фото: Сейм Польши (flickr.com/premierrp)

Польша призвала Россию освободить Олега Сенцова

Сейм Польши потребовал от Российской Федерации освободить украинских политзаключенных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я благодарен Сейму Польши за принятие резолюции с призывом к России об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Благодаря таким партнерам, как Польша, мы сильнее и солидарны в защите ценностей и жизни невинных людей", - отметил Климкин.

 

Как сообщает "Польское радио", документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.

"Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим причинам в российских местах лишения свободы. Мы требуем освобождения режиссера Олега Сенцова, приговоренного в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима на основании статьи о терроризме", - зачитал текст депутат Анджей Халицкий.

Напомним, ранее в МИД выразили протест из-за недопуска омбудсмена к Сенцову.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Польша, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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