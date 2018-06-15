Сейм Польши потребовал от РФ освободить украинских политзаключенных

Польша призвала Россию освободить Олега Сенцова

Сейм Польши потребовал от Российской Федерации освободить украинских политзаключенных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я благодарен Сейму Польши за принятие резолюции с призывом к России об освобождении украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова. Благодаря таким партнерам, как Польша, мы сильнее и солидарны в защите ценностей и жизни невинных людей", - отметил Климкин.

Składam wyrazy wdzięczności Sejmu RP za przyjęcie uchwały z apelem do Rosji o uwolnienie ukraińskich więźniów politycznych, wt #FreeSentsov. Dzięki takim partnerom jak #Polska jesteśmy silniejszy i solidarni w obronie wartości i życia niewinnych ludzi. #SaveOlegSentsov — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 15, 2018

Как сообщает "Польское радио", документ был принят комиссией Сейма по иностранным делам.

"Сейм Республики Польша обращается к властям Российской Федерации с призывом освободить всех граждан Украины, которые содержатся по политическим причинам в российских местах лишения свободы. Мы требуем освобождения режиссера Олега Сенцова, приговоренного в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима на основании статьи о терроризме", - зачитал текст депутат Анджей Халицкий.

Напомним, ранее в МИД выразили протест из-за недопуска омбудсмена к Сенцову.