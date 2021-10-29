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Сейм Польщі схвалив будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сейм Польщі схвалив будівництво стіни на східному кордоні з Білоруссю. Тепер законопроєкт буде направлений на підпис президенту країни Анджею Дуді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство PAP.

Депутати нижньої палати польського парламенту відхилили основні поправки Сенату до законопроєкту про будівництво паркану на кордоні з Білоруссю. Сенат схвалив документ з п'ятьма технічними та законодавчими питаннями.

Тепер законопроєкт направлять на затвердження президенту Польщі Анджею Дуді. Він пообіцяв підписати документ, що дозволяє будівництво стіни, протяжністю 100 кілометрів і вартістю 407 мільйонів доларів.

Нагадаємо, польська влада прийняла рішення побудувати паркан висотою більше 2 метрів на кордоні з Білоруссю через потік нелегалів.

Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що паркан на кордоні з Білоруссю допоможе уникнути "міграційного шантажу" з боку Мінська і Москви.

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