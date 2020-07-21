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Сейм Латвії підтримав проект про анулювання віз та посвідок на проживання за порушення самоізоляції

Рига, Вівторок 21 липня 2020 18:26
Сейм Латвії підтримав проект про анулювання віз та посвідок на проживання за порушення самоізоляції
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Також передбачається штраф у 2000 євро

Сейм Латвії затвердив поправки, що дозволяють анулювати візу або посвідку на проживання за повторне порушення умов самоізоляції. При цьому кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Про це повідомляє видання Delfi.

Як зазначається, право анулювати ці документи отримає Управління у справах громадянства і міграції (УСГМ). Анулювання може відбутися, якщо відомство саме констатує або отримає інформацію від інших відомств, що людина порушення умови самоізоляції, карантину або обмежень на збори.

"Перед анулюванням візи або посвідки на проживання, особа зможе написати пояснення. Кожен випадок буде розглянутий в індивідуальному порядку. За порушення самоізоляції також передбачається штраф розміром до 2000 євро", - йдеться в повідомленні.

Також РБК-Україна писало, що Латвія скасувала масковий режим в громадському транспорті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кордону Латвії почали наближатися військові кораблі Росії.

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