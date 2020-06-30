Латвія відміняє масковий режим в громадському транспорті

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Латвії практично немає нових випадків захворювання коронавірусом

Уряд Латвії з 1 липня скасовує обов'язкове носіння масок у громадському транспорті. Тепер використання масок в транспорті є рекомендацією, а не вимогою.

Про це повідомляє Delfi.

Відповідні зміни латвійський уряд прийняло у вівторок, 30 червня.

Крім цього з серпня буде дозволено проведення заходів на відкритому повітрі з участю до 3 тисяч осіб. Зараз у таких заходах дозволено участь тисячі чоловік.

Як зазначили в Міністерстві охорони здоров'я Латвії, такі пом'якшення можливі завдяки хорошій епідеміологічної ситуації та низької захворюваності коронавірусом в країні.

"Потрібно розуміти, що це пом'якшення на час - якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, доведеться повернутися до обмежень", - сказав міністр охорони здоров'я Ілзе Винькеле.

Відзначимо, за даними Ради національної безпеки України, станом на 30 червня в Латвії підтверджено 1118 випадків захворювання коронавірусом. При цьому за минулу добу в країні підтверджений лише один новий випадок захворювання. В Україні при цьому більше 44 тисяч хворих COVID-19, з них 706 випадків були підтверджені за вчора.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз відкриває кордони для 14 країн, при цьому України у списку немає.

Незважаючи на це, в країни ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники та спеціалісти з України.

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Автор: Игорь Литвиненко