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До кордону Латвії наближаються військові кораблі РФ

Латвія, Четвер 09 липня 2020 20:15
До кордону Латвії наближаються військові кораблі РФ
Фото: військовий корабель Росії (structure mil ru)
Автор: Лера Полищук

Військові кораблі виявили в латвійській ексклюзивній економічній зоні

В Балтійському морі у шести морських милях від територіальних вод Латвії збройні сили країни виявили російські військові кораблі. Біля кордонів Латвії військові виявили сім суден.

Про це повідомляє прес-служба Національні Збройні сили в Twitter.

Згідно з повідомленням, військові кораблі виявили в латвійській ексклюзивній економічній зоні.

Збройні сили Латвії ідентифікували сім кораблів ЗС Російської Федерації: корвети "Радянськ" і "Митищі" класу "Каракурт", корвети "Ливень" і "Пассат" класу "Нанушка", корвети "Димитровград" і "Чувашія" класу "Тарантул" і корвет "Серпухов" класу "Буян-М".

Нагадаємо, минулого року біля кордонів Латвії виявили два російські бомбардувальники.

Крім того, в липні 2019 року біля кордонів Латвії помітили російські військові літаки і кораблі.

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