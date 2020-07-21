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Сейм Латвии поддержал проект об аннулировании виз и ВНЖ за нарушение самоизоляции

Рига, Вторник 21 июля 2020 18:26
Сейм Латвии поддержал проект об аннулировании виз и ВНЖ за нарушение самоизоляции
Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Также предусматривается штраф в 2000 евро

Сейм Латвии утвердил поправки, позволяющие аннулировать визу или временный вид на жительство за повторное нарушение условий самоизоляции. При этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Об этом сообщает издание Delfi.

Как отмечается, право аннулировать эти документы получит Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). Аннулирование может произойти, если ведомство само констатирует или получит информацию от других ведомств, что человек нарушение условия самоизоляции, карантина или ограничений на собрания.

"Перед аннулированием визы или вида на жительство, лицо сможет написать объяснение. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке. За нарушения самоизоляции также положен штраф размером до 2000 евро", - говорится в сообщении.

Также РБК-Украина писало, что Латвия отменила масочный режим в общественном транспорте.

Напомним, ранее сообщалось, что к границе Латвии начали приближаться военные корабли России.

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