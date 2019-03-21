Друк бюлетенів до другого туру поки неможливий, - Сліпачук

Поліграфкомбінат "Україна" зараз друкує бюлетені лише для голосування у першому турі виборів президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. Про це у ході брифінгу повідомила голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук.

Вона зазначила, що друк бюлетенів до другого туру неможливий, оскільки зараз невідомо, чи буде він.

"Сьогодні йде друк виключно бюлетенів для голосування на виборах президента 31 березня 2019 року. Про друк жодних інших бюлетенів йтися не може, тому що ні форму, ні зміст цього бюлетеня ще не затверджено ЦВК, оскільки нікому невідомо, чи буде другий тур і хто буде внесений до бюлетеня", - сказала Сліпачук.

Вона також підкреслила, що спеціально створена контрольна комісія з представників кандидатів у президенти стежитиме за процесом виготовлення бюлетенів.

Замголови Центрвиборчкому Євген Радченко зазначив, що для голосування на виборах президента України комісія передала поліграфкомбінату замовлення на 30 млн 441 тис. 372 виборчих бюлетенів. Їх вартість становить 165 млн 587 тис. 213 гривень.

За словами директора ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" Юрія Оніщенка, підприємство надрукувало більше ніж 90% необхідних бюлетенів. Він підкреслив, що поліграфкомбінат "Україна" завершить друк бюлетенів 24 березня, вони будуть мати 10 ступенів захисту.

Нагадаємо, раніше в ЦВК пояснили зміну кількості бюлетенів між першим і другим туром виборів президента України. Радченко підкреслював, що прогнозована в минулому році кількість виборців не враховувала цілий ряд факторів.

Він пояснював, що надрукувати зараз бюлетені до другого туру неможливо, оскільки, невідомо, хто переможе в першому.

Як писало РБК-Україна раніше, перед виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тисяч.

Додамо, у ЦВК також пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 млн бюлетенів викликала зайвий ажіотаж, тому що Центрвиборчком замовив бюлетені на два тури.