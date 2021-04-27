Наразі немає потреби евакуювати дипломатів з Росії, - МЗС України

Він наголосив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.

"Посольство, яке працювало у Лівії, було евакуйоване в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков.

Водночас, він переконаний, що потреби вживати подібні дії в Росії наразі немає.

"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім’ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - наголосив держсекретар МЗС.