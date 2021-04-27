RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Наразі немає потреби евакуювати дипломатів з Росії, - МЗС України

Автор: РБК-Україна

Наразі Україна не має потреби евакуювати своїх дипломатів з території Російської Федерації. Щодо них вжито достатньо заходів безпеки.

Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв'ю виданню "Главком".

Він наголосив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.

"Посольство, яке працювало у Лівії, було евакуйоване в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков.

Водночас, він переконаний, що потреби вживати подібні дії в Росії наразі немає.

"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім’ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - наголосив держсекретар МЗС.

РБК-Україна писало, що на території Росії наразі продовжують роботу 37 українських дипломатів. Їхня кількість з 2014 року зменшилась приблизно вдвічі.

Нагадаємо, Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Раніше Росія вислала українського консула в Санкт-Петербурзі нібито "за шпигунство".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціяевакуаціяпосольство