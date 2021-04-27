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Україна майже вдвічі скоротила кількість дипломатів в Росії з початку війни, - МЗС

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 15:46
Україна майже вдвічі скоротила кількість дипломатів в Росії з початку війни, - МЗС Фото: 37 українських дипломатів працюють в РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна скоротила кількість своїх дипломатів в Росіїї з початку військової агресії у 2014 році майже вдвічі. Зараз їхня кількість становить 37 людей.

Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв'ю виданню "Главком".

За його словами, у 2013 році тільки в посольстві України в РФ у Москві працювало близько 60 людей.

"37 співробітників (зараз працюють, - ред.) в усіх українських дипломатичних установах на території Росії... Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі", - сказав Баньков.

Він також уточнив, що на території України наразі продовжують працювати 69 російських дипломатів.

Нагадаємо, Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Раніше в Санкт-Петербурзі затримували українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру". Після чого його видворили з Росії.

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