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Сейчас нет необходимости эвакуировать дипломатов из России, - МИД Украины

Автор: РБК-Украина

Сейчас Украина не нуждается в эвакуации своих дипломатов с территории Российской Федерации. В отношении них принято достаточно мер безопасности.

Об этом заявил госсекретарь МИД Александр Баньков в интервью изданию "Главком".

Он подчеркнул, что в новейшей истории украинской дипломатии были случаи, когда приходилось эвакуировать посольство во время развития конфликта в Сирии.

"Посольство, которое работало в Ливии, было эвакуировано в Тунис. Из-за военных действий физическая безопасность работников была под угрозой", - рассказал Баньков.

В то же время, он убежден, что необходимости предпринимать подобные действия в России пока нет.

"Но мы прибегли к таким мерам безопасности как сокращение персонала, в начале вооруженного конфликта рекомендовали вывезти их семьи, что и было сделано. Также существуют определенные ограничения для мест проживания", - подчеркнул госсекретарь МИД.

РБК-Украина писало, что на территории России сейчас продолжают работу 37 украинских дипломатов. Их количество с 2014 года уменьшилось примерно вдвое.

Напомним, Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила "persona non grata" российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Ранее Россия выслала украинского консула в Санкт-Петербурге якобы "за шпионаж".

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Новости Украины Российская Федерацияэвакуацияпосольство