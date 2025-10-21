"Северсталь" терпит убытки: российская металлургия повторяет кризисные 1990-е

Падение спроса и санкции обрушили российскую металлургию. Крупнейшая компания "Северсталь" продолжает терять прибыль, отказалась от дивидендов и сокращает персонал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Согласно опубликованной в понедельник отчетности, в третьем квартале принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову компания заработала лишь треть от прибыли годичной давности - 12,99 млрд рублей. По итогам девяти месяцев, чистая прибыль снизилась на 57%, составив 49,74 млрд рублей,
Выручка "Северстали" сократилась на 18% за квартал и на 14% за девять месяцев, а показатель EBITDA - на 45% и 40% соответственно.
При этом свободный денежный поток, отражающий разницу между поступлениями и расходами, оказался отрицательным: минус 21,24 млрд рублей за январь-сентябрь. То есть компания теряла в среднем по 2,3 млрд рублей ежемесячно.
Объем денежных резервов "Северстали" (т.н. "денежной подушки") с начала года сократился почти вдвое: на счетах осталось 72,2 млрд рублей против 128,5 млрд в начале января.
Отметим, что предприятие обеспечивает около 14% всей выплавки стали в РФ.
"Кризисные явления в российской и мировой металлургии усиливаются", - отметил гендиректор компании Александр Шевелев.
По его словам, внутренний спрос на металл снизился уже на 15%, а деловая активность снижается во всех ключевых отраслях-потребителях. Из-за отрицательного денежного потока, "Северсталь" вновь откажется от выплаты дивидендов акционерам.
Санкции привели к потере трети экспорта: в 2024-м году металлурги смогли вывезти за рубеж только 20 млн тонн против 31 млн тонн в 2021-м.
В сентябре Шевелев признал, что нынешний кризис по масштабу сопоставим с ситуацией в металлургии в 1990-е годы.
По данным источников агентства Reuters, на фоне падения спроса, роста стоимости кредитов и ухудшения финансовых показателей, большинство российских металлургических предприятий начали сокращать персонал. Под увольнения в первую очередь попадают сотрудники вспомогательных подразделений.
Другие источники отмечают, что компании рассматривают вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю, как это уже сделали крупнейшие производители автомобилей, но пока не решаются.
В металлургии сохраняется избыток работников, однако предприятия стараются избежать массовых сокращений, добавил собеседник агентства.
Напомним, в марте 2024 года неизвестный дрон атаковал Череповецкий металлургический комбинат, который принадлежит компании "Северсталь".
После атаки на предприятии был проведен капитальный ремонт доменной печи.
Добавим, что по данным GMK Center, санкции стран Запада против российской металлургии не дали ожидаемого эффекта.
России удалось частично переориентировать экспорт металлопродукции из стран ЕС и США на рынки стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.