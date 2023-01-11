В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз, - Гайдай
Во временно захваченном российскими войсками Северодонецке смертность увеличилось в пять раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"По словам врачей, смертность в оккупированном Северодонецке увеличилась в пять раз", - заявил Гайдай.
По его словам, украинцы, которым удалось вернуться из застенков в Старобельском районе, говорят, что даже в фильмах не видели таких зверств, которые совершают россияне.
Еще в конце июня российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Выехать из города можно только на подконтрольную России территорию. В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.
Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области кафиры фактически уничтожают химический завод "Азот", "режут" оборудование и вывозят самое ценное на территорию РФ.
Российские захватчики плотно заменяли территорию вокруг оккупированного Северодонецка (Луганская область).
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