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В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз, - Гайдай

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Северодонецк, Среда 11 января 2023 22:09
В оккупированном Северодонецке смертность увеличилась в пять раз, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (loga gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно захваченном российскими войсками Северодонецке смертность увеличилось в пять раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"По словам врачей, смертность в оккупированном Северодонецке увеличилась в пять раз", - заявил Гайдай.

По его словам, украинцы, которым удалось вернуться из застенков в Старобельском районе, говорят, что даже в фильмах не видели таких зверств, которые совершают россияне.

Еще в конце июня российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области. Выехать из города можно только на подконтрольную России территорию. В Северодонецке жилищный фонд разрушен на 80%.

Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецке Луганской области кафиры фактически уничтожают химический завод "Азот", "режут" оборудование и вывозят самое ценное на территорию РФ.

Российские захватчики плотно заменяли территорию вокруг оккупированного Северодонецка (Луганская область).

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