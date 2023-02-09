Жителей Северодонецка не принимают в больнице, потому что ее готовят для военных РФ, - ОВА
Больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.
"Дошла очередь и до Северодонецка, где больных из больницы отправляют домой", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВА отмечают, что там готовят помещение под хирургию для военных РФ. Ранее раненых везли вглубь территорий, не оставляли их в разграбленных самими же оккупантами медицинских учреждениях.
"Пока их такое количество, что под больницы переоборудованы даже медучреждения в прифронтовых населенных пунктах", - добавили в ОВА.
Напомним, что во временно захваченном российскими войсками Северодонецке смертность увеличилась в пять раз.
Россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке.
После деоккупации Кременной Вооруженные силы Украины будут плацдарм для наступления на Северодонецк и Рубежное в Луганской области.
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