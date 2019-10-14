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ПА НАТО ухвалила доповідь щодо України

Новини » Політика    14.10.2019 - 03:37
ПА НАТО ухвалила доповідь щодо України
Фото: штаб-квартира НАТО (nato.int)

Доповідь аналізує війну на Донбасі та ситуацію з реформами та свободою слова в Україні

Парламентська асамблея НАТО у неділю, 13 жовтня, ухвалила доповідь щодо України, підготовлену Канадою щодо війни на Донбасі, реформ та свободи слова в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української делегації в ПА НАТО Єгора Чернєва у Facebook.

Чернєв відзначив ґрунтовний та збалансований аналіз, зроблений канадійцями.

"В ній (доповіді, - ред.) нашими канадськими колегами був зроблений ґрунтовний та збалансований аналіз щодо: російсько-української війни; економічних реформ; реформ у сфері оборони та безпеки; ситуації зі свободою слова.

Водночас, зі слів Чернєва, українська делегація запропонували правки щодо термінології та статусу справ з реформами в Україні.

"За останні 1,5 місяці було ухвалено багато необхідних законів. Тож євроатлантична спільнота має про це дізнатись", - написав Чернєв.

Він підкреслив, що всі важливі правки, внесені українцями, було враховано.

Під час обговорення Україну підтримали Литва, США, Грузія, Туреччина.

Також Чернєв розповів, що до резолюції до доповіді про загрози розповсюдження ядерного озброєння було внесено важливий пункт щодо нагадування про невиконання Будапештського меморандуму, а також важливі правки були ухвалені й до доповіді щодо кіберзагроз.

Нагадаємо, 13 жовтня українська делегація в Парламентській асамблеї НАТО домоглася відхилення суперечливої доповіді щодо санкцій проти держав-агресорів.

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