НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів альянсу в Україну

Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО в Києві

Північноатлантична рада (рада НАТО) на рівні послів, а також генсек альянсу Єнс Столтенберг 30 і 31 жовтня відвідають Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу альянсу.

Візит розпочнеться 30 жовтня в Одесі, де генсек НАТО та посли побувають у Другій постійній групі НАТО з протидії мінам (SNMCMG2), так само Столтенберг виступить перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня - у Києві - генсек НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО за участю президента України Володимира Зеленського та виступить із промовою у Верховній раді.

Крім того, генсек і постійні представники НАТО зустрінуться з головою Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

А заступник Столтенберга Мірча Джоанна і посли НАТО проведуть зустріч зі спікером українського парламенту Дмитром Разумковим та головами парламентських фракцій.

Також заплановані бесіди з віце-прем'єром, міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній раді в рамках візиту представників Північноатлантичної ради в Україну.