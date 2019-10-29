ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів альянсу в Україну

Новини » Політика    29.10.2019 - 06:43
НАТО оприлюднило програму візиту Столтенберга і послів альянсу в Україну
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО в Києві

Північноатлантична рада (рада НАТО) на рівні послів, а також генсек альянсу Єнс Столтенберг 30 і 31 жовтня відвідають Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу альянсу.

Візит розпочнеться 30 жовтня в Одесі, де генсек НАТО та посли побувають у Другій постійній групі НАТО з протидії мінам (SNMCMG2), так само Столтенберг виступить перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня - у Києві - генсек НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО за участю президента України Володимира Зеленського та виступить із промовою у Верховній раді.

Крім того, генсек і постійні представники НАТО зустрінуться з головою Ради Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

А заступник Столтенберга Мірча Джоанна і посли НАТО проведуть зустріч зі спікером українського парламенту Дмитром Разумковим та головами парламентських фракцій.

Також заплановані бесіди з віце-прем'єром, міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить у Верховній раді в рамках візиту представників Північноатлантичної ради в Україну.

У НАТО створили нове регіональне командування спецоперацій У Міноборони назвали пріоритети нового формату співробітництва з НАТО
Новини України НАТОЄнс Столтенбергвизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся