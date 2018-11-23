На північному заході Пакистану в результаті вибуху загинули 25 людей

Фото: місце вибуху в Пакистані (shiapost.com)

Вибух стався біля входу до мечеті у місті Хангу

На північному заході Пакистану в місті Хангу в результаті вибуху загинули 25 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал Geo.tv.

Повідомляється, що вибух стався біля входу до мечеті на ринковій площі. За попередніми даними, загинули не менше 25 людей, ще 35 отримали поранення. Всі постраждалі направлені в лікарні.

Також повідомляється, що місцеві сили безпеки оточили прилеглі райони, причина вибуху уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані бойовики намагалися напасти на консульство Китаю, проте правоохоронці затримали їх на пропускному пункті. В результаті перестрілки загинули двоє поліцейських. Також повідомлялося, що трьох бойовиків ліквідували. В їхньому автомобілі знайшли вибухівку, дев'ять ручних гранат, автомати Калашникова та боєприпаси. Передбачається, що вони мали намір здійснити теракт у візовому центрі.

До цього Пакистані вбили впливового місцевого релігійного діяча Самі уль-Хака, якого називали "батьком Талібану".