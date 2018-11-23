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У Пакистані бойовики намагалися напасти на консульство Китаю, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 09:21
У Пакистані бойовики намагалися напасти на консульство Китаю, є загиблі
Фото: пакистанські силовики (twitter.com/CGTNOfficial)

В результаті нападу загинули двоє поліцейських

У Карачі (Пакистан) сили безпеки знешкодили бойовиків, які намагалися здійснити напад на консульство Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на geo.tv.

Повідомляється, що троє бойовиків намагалися проникнути в консульство Китаю, проте були перехоплені охороною на контрольно-пропускному пункті. За словами заступника генерального інспектора в Південному Карачі Джаведа Алам Оджу, в результаті бойовики відкрили вогонь і вбили двох поліцейських. Вогнем силовиків нападників знешкодили. Передбачається, що вони мали намір здійснити теракт у візовому центрі.

Також повідомляється, що в їхньому автомобілі знайшли вибухівку, дев'ять ручних гранат, автомати Калашникова та боєприпаси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Пакистані вбили впливового релігійного діяча Самі уль-Хака, якого називали "батьком Талібану". За даними поліції, він був важко поранений ножем, його доставили в лікарню, де він і помер. Особистість і мотиви нападу поки не встановлені. Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив вбивство.

 

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