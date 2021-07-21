ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2"

Новость на русском →
Київ, Середа 21 липня 2021 22:19
Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби в Twitter.

Україна вже направила офіційні ноти в Брюссель і Берлін, оскільки газопровід загрожує безпеці та порушує принципи диверсифікації.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо "Північного потоку-2", який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - оголосив міністр.

Нагадаємо, Німеччина та США офіційно оголосили про угоду щодо запуску "Північного потоку-2". Берлін пообіцяв застосувати санкції проти Росії, якщо вона буде використовувати газ як зброю проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия МЗС Германия Дмитро Кулеба Північний потік-2
NEWS
Зеленський підписав закон про корінні народи в Україні
Зеленський підписав закон про корінні народи в Україні
DAILY
Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Радник Держдепу США Дерек Шолле: Україна повинна залишатися транзитером газу