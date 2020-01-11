ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін назвав терміни закінчення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     11.01.2020 - 18:35
Путін назвав терміни закінчення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Володимир Путін (http://kremlin.ru/)

За рік побудувати не встигнуть, хоча технічні можливості нібито є

Для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у Москві на спільній з канцлером ФРН Ангела Меркель прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Він стверджує, що Росія зможе добудувати газопровід самостійно, без залучення іноземних партнерів, питання лише в термінах.

"Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців. Але сподіваюся, що до кінця поточного року або в першому кварталі наступного року робота буде завершена і газопровід запрацює", - заявив Путін.

Він зазначив, що Москва високо цінує відповідальну позицію Берліна за підтримки російського проекту.

У свою чергу Меркель підтвердила підтримку газопроводу.

"Північний потік-2" все-таки можна завершити, незважаючи на ці санкції, російський президент назвав терміни, є деякий затягування, але його дійсно можна закінчити. Хочу повторити, що при всіх політичних суперечностях з США ми не вважаємо правильними екстериторіальні санкції і тому підтримуємо цей проект, як і раніше, по суті, це економічний проект", - сказала Меркель.

Нагадаємо, в грудні Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій.

Канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції 11 січня заявила, що російський проект "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє.

Меркель назвала катастрофу "Боїнга" в Ірані трагічним випадком Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати "Північний потік-2"
Новини України Володимир ПутінАнгела МеркельСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся