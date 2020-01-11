Меркель в Москві заявила про необхідність добудувати "Північний потік-2"

Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Трубопровід зупинився в декількох десятках кілометрах від берега Німеччині після введення американських санкцій

Російський проект "Північний потік - 2" повинен бути добудований, оскільки Німеччина від нього виграє. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, передають російські ЗМІ.

Як вважає Меркель, трубопровід легітимований за допомогою нового європейського законодавства. "Нам необхідно довести його до кінця", - сказала вона.

"Німеччина та інші європейські країни виграють від "Північного потоку". Всі зацікавлені в диверсифікації своїх газових поставок, але це дуже важливий проект", - повідомила канцлер.

Меркель також висловила задоволення тим, "що була досягнута дуже хороша домовленість з приводу транзиту газу через Україну".

Нагадаємо, в грудні Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Пізніше у швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.