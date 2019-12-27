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США дали місяць підрядникам "Північного потоку-2" на зупинку робіт

Новини » В світі     27.12.2019 - 20:59
США дали місяць підрядникам "Північного потоку-2" на зупинку робіт
Фото: глава Держдепу Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Влада США погрожують санкціями, якщо компанії не згорнуть роботу

Влада США вимагає від компаній-підрядників, які займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2" згорнути роботи до 20 січня, інакше їм загрожують санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Як зазначається, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, яким передбачені санкції проти російського газопроводу і компаній, що займаються його будівництвом. У зв'язку з цим американська влада вимагає від компаній-підрядників "негайно припинити роботи".

"Державний департамент США буде слідувати букві закону нового законодавства. Він надає секретарю до 60 днів для випуску звіту Конгресу з метою виявлення порушників. Секретар випустить цей звіт в найкоротші терміни. Сполучені Штати будуть вводити санкції, якщо пов'язані сторони негайно не продемонструють сумлінні зусилля по ліквідації. Пов'язані сторони повинні завершити роботу протягом 30 днів. Будь-яка компанія, що бере участь в "Північному потоці-2", повинна уважно вивчити, що це означає для їх діяльності", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі США підкреслюють, що "Північний потік-2" - це інструмент, який Росія використовує для підтримки своєї тривалої агресії проти України.

"Росія прагне перешкодити (Україні - ред.) більш тісної інтеграції з Європою та США. "Північний потік-2" дозволить Росії обійти Україну в транзиті газу в Європу, що позбавить Україну значних доходів від транзиту і підвищить її вразливість для російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року

Відзначимо, до завершення російського проекту "Північний потік - 2" залишилось 160 кілометрів труб, і російська сторона обіцяє, що трубопровід буде завершено всупереч санкціям. До цього швейцарська компанія-трубоукладчик Allseas призупинила роботи через загрозу санкцій з боку Сполучених Штатів.

У Росії назвали нові терміни запуску "Північного потоку-2"
Новини України Сполучені Штати АмерикиСеверный поток-2
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