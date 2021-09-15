У РФ відреагували на ріст цін на газ в Європі. Кажуть, що збалансує "Північний потік-2"
Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
У Росії відреагували на зростання цін на газ в Європі. У Кремлі заявили, що ситуацію збалансує запуск газопроводу "Північний потік-2".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
За його словами, швидке введення в експлуатацію "Північного потоку-2" збалансує ціни на газ в Європі.
"Безумовно, швидке введення "Північного потоку 2" істотно збалансує цінові параметри на природний газ в Європі, в тому числі і на спотовому ринку", - сказав він.
Нагадаємо, ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів.
Зазначимо, у Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу.