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У РФ відреагували на ріст цін на газ в Європі. Кажуть, що збалансує "Північний потік-2"

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Москва, Середа 15 вересня 2021 13:50
У РФ відреагували на ріст цін на газ в Європі. Кажуть, що збалансує "Північний потік-2" Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відреагували на зростання цін на газ в Європі. У Кремлі заявили, що ситуацію збалансує запуск газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

За його словами, швидке введення в експлуатацію "Північного потоку-2" збалансує ціни на газ в Європі.

"Безумовно, швидке введення "Північного потоку 2" істотно збалансує цінові параметри на природний газ в Європі, в тому числі і на спотовому ринку", - сказав він.

Нагадаємо, ціни на газ в Європі перевищили 900 доларів.

Зазначимо, у Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу.

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Володимир Путін Газ Европа
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