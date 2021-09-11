Меркель підтримує "Північний потік-2", але вимагає гарантій транзиту газу через Україну

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про підтримку "Північного потоку-2". Однак вона наголосила на важливості збереження України транзитною країною російського газу після 2024 року, коли закінчиться термін угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова канцлерки під час її спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком-2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера по транзиту (газу - ред.)", - сказала Меркель.

За її словами, угода ФРН з США націлена саме на те, щоб не допустити виходу України зі списку транзитерів газу.

Меркель зазначила, що озвучила у Варшаві позицію Берліна з даного питання та підкреслила, що її країна підтримує газопровід.

"Ми сказали, що підтримуємо "Північний потік - 2", - додала канцлер.

У підсумку Меркель резюмувала, що "є зобов’язання Росії, що після 2024 року газ транспортуватиметься через Україну, аби не сталося гібридної війни у сфері енергетики".