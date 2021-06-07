Однією з найважливіших тем розмови Зеленського і Байдена був "Північний потік - 2", - ОП
Однією із найважливіших тем у сьогоднішній розмові президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена був запуск російського газопроводу Nord Stream 2.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Безумовно, одна з найважливіших тем у розмові президентів Зеленського і Байдена, яка відбулась сьогодні, - це будівництво "Північного потоку 2". Президент Зеленський наголосив на тому, що це не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці. Президент Байден своєю чергою підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", - поінформував Подоляк.
Загалом, за його словами, розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.
Нагадаємо, напередодні зустрічі з президентом Росії в Женеві президент США провів телефонну розмову з Зеленським. Як розповіли в ОП, лідери обговорили широкий перелік актуальних тем, зокрема ситуацію на Донбасі та вступ до НАТО.
Крім того, Байден запросив Зеленського в Білий дім. Зустріч президентів може відбутися в липні після того, як Байден повернеться з Європи.