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Однією з найважливіших тем розмови Зеленського і Байдена був "Північний потік - 2", - ОП

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 23:34
Однією з найважливіших тем розмови Зеленського і Байдена був "Північний потік - 2", - ОП Колаж РБК-Україна: Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор: РБК-Україна

Однією із найважливіших тем у сьогоднішній розмові президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена був запуск російського газопроводу Nord Stream 2.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Безумовно, одна з найважливіших тем у розмові президентів Зеленського і Байдена, яка відбулась сьогодні, - це будівництво "Північного потоку 2". Президент Зеленський наголосив на тому, що це не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці. Президент Байден своєю чергою підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова", - поінформував Подоляк.

Загалом, за його словами, розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.

"Обговорили увесь спектр актуальних тем - війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні. Ключове: Президент Байден запросив президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні. Тож, контакти між президентами продовжаться і в форматі особистої зустрічі", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з президентом Росії в Женеві президент США провів телефонну розмову з Зеленським. Як розповіли в ОП, лідери обговорили широкий перелік актуальних тем, зокрема ситуацію на Донбасі та вступ до НАТО.

Крім того, Байден запросив Зеленського в Білий дім. Зустріч президентів може відбутися в липні після того, як Байден повернеться з Європи.

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