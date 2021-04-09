Північну Ірландію охопили масові заворушення: що там відбувається

Наприкінці березня в Північній Ірландії спалахнули масові заворушення , які охопили декілька міст, зокрема й Белфаст. Поліція заявляє про найбільш жорстке насильство за останні роки, бо в результаті заворушень постраждали вже понад 70 правоохоронців .

Що відбувається

Заворушення з насильством почалися 29 березня у лоялістському районі Лондондеррі під час протестів за збереження Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства. Участь у заворушеннях брали банди, до яких входили навіть 12-річні.

Після того протести та заворушення почали проходити майже щоночі у низці міст Північної Ірландії. Насильство з застосуванням бруківки, феєрверків та "коктейлів Молотова" відбувалося у Белфасті, Каррікфергусі, Баллімені та Ньютоеббеї.

Однак у ввечері середи заворушення переросли у міжрелігійні зіткнення через так звану "стіну миру" на заході Белфаста. Ця стіна розділяє переважно протестантські лоялістскі громади від переважно католицьких націоналістичних громад, які підтримують ідею єдиної Ірландії. Учасники заворушень зламали ворота стіни, напали на поліцейських, викрали автобус та спалили його.

Фото: Північну Ірландію охопили масові заворушення (Getty Images)

До чого тут Brexit

Лідери британських профспілок вважають, що заворушення пов'язані зі збереженням напруженості серед лоялістів щодо кордону з Ірландським морем. Напруженість виникла через угоду про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

Протиріччя виникають і довкола імпорту товарів в Ірландію, який, на думку юніоністів, завдає шкоди торгівлі та ставить під загрозу місце Північної Ірландії у складі Британії.

Що ще могло спровокувати заворушення

У профспілках також вважають, що "підливати оливи у вогонь" може рішення правоохоронців не переслідувати лідерів Республіканської партії за порушення карантину під час похорону колишнього начальника розвідки ІРА минулого року.

На похоронах були присутні щонайменше 2 тисячі людей, серед яких була заступник першого міністра Ірландії. Порушення карантину викликало обурення в громадськості, однак прокуратура пообіцяла, що переслідувань не буде. Після цього поліцію звинуватили у подвійних стандартах. Главу ірландської поліції закликали піти у відставку, однак він відмовився.