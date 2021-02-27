В Ірландії заворушення через локдаун. Є затримані та постраждалі

У Дубліні спалахнули акції протесту через продовження локдауну через коронавірус в Ірландії до квітня. Між протестувальниками та силовики виникали сутички, є затримані та постраждалі.

Спочатку протестувальники планували зібратися в центрі Дубліна на вулиці Святого Стефана, але поліцейські з кийками відтіснили натовп на Графтон-стріт. Мітингувальники кидали в силовиків феєрверки, пляшки та інші предмети.

В ході заворушень постраждали поліцейські, один з них потрапив до лікарні. Силовики затримали щонайменше 23 учасників заворушень у Дубліні.

Gardaí have clashed with anti-lockdown protesters on Grafton Street in Dublin this afternoon.



A protest was planned at Stephen's Green for 2pm. pic.twitter.com/1uHPDBmtlG — TheJournal.ie (@thejournal_ie) February 27, 2021

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін засудив сьогоднішні заворушення та сказав, що вони "являють собою неприйнятний ризик як для суспільства, так і для ірландської поліції". А заступник прем'єра Лео Варадкар заявив, що був наляканий тим, що сталося в Дубліні.