В Ірландії заворушення через локдаун. Є затримані та постраждалі
У Дубліні спалахнули акції протесту через продовження локдауну через коронавірус в Ірландії до квітня. Між протестувальниками та силовики виникали сутички, є затримані та постраждалі.
Про це повідомляє агентство BBC.
Спочатку протестувальники планували зібратися в центрі Дубліна на вулиці Святого Стефана, але поліцейські з кийками відтіснили натовп на Графтон-стріт. Мітингувальники кидали в силовиків феєрверки, пляшки та інші предмети.
Major trouble on #dublins #grafton #street pic.twitter.com/yFOYGkNzYy— Kevin Byrne (@KBPHOTOSIRELAND) February 27, 2021
В ході заворушень постраждали поліцейські, один з них потрапив до лікарні. Силовики затримали щонайменше 23 учасників заворушень у Дубліні.
Gardaí have clashed with anti-lockdown protesters on Grafton Street in Dublin this afternoon.— TheJournal.ie (@thejournal_ie) February 27, 2021
A protest was planned at Stephen's Green for 2pm. pic.twitter.com/1uHPDBmtlG
Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін засудив сьогоднішні заворушення та сказав, що вони "являють собою неприйнятний ризик як для суспільства, так і для ірландської поліції". А заступник прем'єра Лео Варадкар заявив, що був наляканий тим, що сталося в Дубліні.
If you are a person taking part in the Grafton Street protest I hope you know that you are forcing the country to possibly have a longer lockdown. The level of stupidity in Dublin today is appalling. pic.twitter.com/Xf0nxreCAc— ᴮᴱEimear⁷ (@kookkosmoss) February 27, 2021
Нагадаємо, у середу, 24 лютого, уряд Ірландії вирішив продовжити локдаун в країні до квітня 2021 року. Продовжити локдаун вирішили на тлі активного поширення "британського" штаму коронавірусу.