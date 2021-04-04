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Під час заворушень в Ірландії постраждали 27 поліцейських

Новость на русском → Північна Ірландія, Неділя 04 квітня 2021 00:26
Під час заворушень в Ірландії постраждали 27 поліцейських Фото: поліцейський знак в Північній Ірландії (twitter.com/ChiefConPSNI/)
Автор: Даша Харченко

У п'ятницю, 2 квітня, під час заворушень у Північній Ірландії постраждали 27 поліцейських. У столиці - Белфасті було поранено 15 співробітників поліції.

Про це повідомляє Belfast Telegraph.

Через заворушення було арештовано вісім осіб. При цьому, причину заворушень не називають.

Головний суперінтендант Деррі Сіті Даррін Джонс сказав, що в п'ятницю ввечері поліція отримала повідомлення про скупчення молоді в міських районах Нельсон Драйв і Талліллі.

"Після прибуття вони зазнавали постійного нападу з боку великої групи молодих людей і молодих людей, які кидали цеглини, пляшки, бомби з запальною сумішшю і феєрверки", - сказав він.

Джонс також сказав, що був пошкоджений будинок для похилих людей.

"Життєво важливо, щоб ми всі донесли до тих, хто несе відповідальність, що така поведінка неприпустима", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2021 року в Дубліні спалахнули акції протесту через продовження локдауна через коронавірус в Ірландії до квітня. Між протестувальниками і силовиками виникали сутички, є затримані і постраждалі.

Напередодні протестів уряд Ірландії вирішив продовжити локдаун в країні до квітня 2021 року. Продовжити локдаун вирішили на тлі активного поширення "британського" штаму коронавірусу.

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