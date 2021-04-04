Під час заворушень в Ірландії постраждали 27 поліцейських

У п'ятницю, 2 квітня, під час заворушень у Північній Ірландії постраждали 27 поліцейських. У столиці - Белфасті було поранено 15 співробітників поліції.

Через заворушення було арештовано вісім осіб. При цьому, причину заворушень не називають.

Головний суперінтендант Деррі Сіті Даррін Джонс сказав, що в п'ятницю ввечері поліція отримала повідомлення про скупчення молоді в міських районах Нельсон Драйв і Талліллі.

"Після прибуття вони зазнавали постійного нападу з боку великої групи молодих людей і молодих людей, які кидали цеглини, пляшки, бомби з запальною сумішшю і феєрверки", - сказав він.

Джонс також сказав, що був пошкоджений будинок для похилих людей.

"Життєво важливо, щоб ми всі донесли до тих, хто несе відповідальність, що така поведінка неприпустима", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2021 року в Дубліні спалахнули акції протесту через продовження локдауна через коронавірус в Ірландії до квітня. Між протестувальниками і силовиками виникали сутички, є затримані і постраждалі.

Напередодні протестів уряд Ірландії вирішив продовжити локдаун в країні до квітня 2021 року. Продовжити локдаун вирішили на тлі активного поширення "британського" штаму коронавірусу.