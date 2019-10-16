Переговори по Brexit продовжаться в четвер вранці, - Sky News

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В уряді Британії заявили, що укладення угоди вже близько

Укладення угоди за Brexit не відбудеться до кінця середи, 16 жовтня, переговори продовжаться в четвер. Про це повідомило джерело в британському уряді, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Співрозмовник телеканалу стверджує, що переговори продовжаться в четвер вранці, щоб довести всі плани по угоді до їх завершення.

"Угоди Brexit до сьогоднішнього вечора не буде", - наводить кореспондент Sky News слова неназваного джерела в британському уряді.

За словами співрозмовника телеканалу, укладення угоди вже близько, але кінцевої мети поки не досягли.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що угода з Євросоюзом про умови Brexit майже досягнута, але "поки ще не всі розбіжності усунені".

До цього моменту сторони домовилися про те, як буде здійснюватись митний контроль на острові Ірландія і яку роль Асамблея (однопалатний парламент) Північної Ірландії буде грати у визначенні діючих в Ольстері правил і нормативів.

У той же час поки не з'ясовані питання, що стосуються порядку справляння ПДВ після Brexit.