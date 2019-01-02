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У Північному морі суховантаж втратив контейнери з отруйними хімікатами

Новини » Надзвичайні події    02.01.2019 - 19:44
У Північному морі суховантаж втратив контейнери з отруйними хімікатами
Фото: судно MSC Zoe (Global Look Press)

Один з найбільших контейнеровозів в світі MSC Zoe втратив близько 270 контейнерів

При переході в акваторії Північного моря один з найбільших контейнеровозів в світі MSC Zoe втратив близько 270 контейнерів. У трьох контейнерах зберігалися отруйні і вибухонебезпечні органічні пероксиди, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime Bulletin.

Як повідомляється, щонайменше 21 контейнер і їх вміст - плазмові панелі, іграшки та меблі - вимило на узбережжя голландських островів Влиланд і Терсхеллинг.

За інформацією видання Dutch News, частина контейнерів також прибило до берегів німецького острова Borkum.

Нагадаємо, 30 листопада в Керченській протоці отримав пошкодження суховантаж під прапором Того Lady Maria.

Згідно з даними спеціалізованої бази даних суден і портів FleetMon, інцидент стався на якірній стоянці. Суховантаж Lady Maria під час маневрування заплутав свій гребний гвинт в якірному ланцюзі суховантажного судна під прапором Мальти Azov Concord.

Також РБК-Україна писало, що на заході Японії суховантаж Erna Oldendorff зіткнувся з мостом, що з'єднує острів Хонсю з островом Суо-Осіма. Щогла і кран судна при зіткненні пошкодили секцію моста, в результаті чого 16 тис. людей залишилися без води.

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