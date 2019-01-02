В Северном море сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами

Фото: сухогруз MSC Zoe (Global Look Press)

Один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров

При переходе в акватории Северного моря один из крупнейших контейнеровозов в мире MSC Zoe потерял около 270 контейнеров. В трех контейнерах хранились ядовитые и взрывоопасные органические пероксиды, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Maritime Bulletin.

Как сообщается, по меньшей мере 21 контейнер и их содержимое - плазменные панели, игрушки и мебель - вымыло на побережья голландских островов Влиланд и Терсхеллинг.

По информации издания Dutch News, часть контейнеров также прибило к берегам немецкого острова Боркум.

Напомним, 30 ноября в Керченском проливе получил повреждение сухогруз под флагом Того Lady Maria.

Согласно данным специализированной базы данных судов и портов FleetMon, инцидент произошел на якорной стоянке. Сухогруз Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты Azov Concord.

Также РБК-Украина писало, что на западе Японии сухогруз Erna Oldendorff столкнулся с мостом, соединяющим остров Хонсю с островом Суо-Осима. Мачта и кран сухогруза при столкновении повредили секцию моста, в результате чего 16 тыс. человек остались без воды.