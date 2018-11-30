В Керченском проливе получил повреждение сухогруз под флагом Того

Фото: сухогруз Lady Maria (balticshipping.com)

Сухогруз во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты

В Керченском проливе сегодня, 30 ноября, получил повреждение сухогруз под флагом Того Lady Maria. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Согласно данным специализированной базы данных судов и портов FleetMon, инцидент произошел на якорной стоянке. Сухогруз Lady Maria во время маневрирования запутал свой гребной винт в якорной цепи сухогруза под флагом Мальты Azov Concord.

Сообщается, что оба судна ожидали транзита по Керченскому проливу на южном якоре в Черном море.

По информации сайта Marine Traffic, сухогруз Azov Concord, IMO 9387748, следовавший в российский порт Ейска, в настоящее время находится в порту российской Анапы.

Сухогруз Lady Maria, IMO 8500070 находится в районе Керченского пролива, он следовал из порта турецкого Стамбула. Пункт назначения сухогруза не сообщается, на сайте по слежению за судами отмечается, что судно следовало в "неизвестный порт".

Напомним, кандидат на пост главы партии Христианско-демократический союз Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады для российских судов с Азовского моря.