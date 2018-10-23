В Японии сухогруз врезался в мост: 16 тыс. человек остались без воды

В настоящий момент неизвестно, когда возобновится стабильная подача питьевой воды
На западе Японии сухогруз Erna Oldendorff столкнулся с мостом, соединяющим остров Хонсю с островом Суо-Осима. Мачта и кран сухогруза при столкновении повредили секцию моста, в результате чего 16 тыс. человек остались без воды, передает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Как отмечается, по проходящему по мосту водопроводу поставлялась питьевая вода для 9 тыс. зданий на острове Суо-Осима.
В настоящий момент неизвестно, когда возобновится стабильная подача питьевой воды.
На остров Суо-Осима было доставлено несколько цистерн, чтобы обеспечить водой больницы, школы и госучреждения.
Напомним, на Сардинии в Италии обрушилась часть моста через реку Санта-Лючия на шоссе 195.
Из-за сильного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению.