В Японии сухогруз врезался в мост: 16 тыс. человек остались без воды

Иллюстративное фото (safety4sea)

В настоящий момент неизвестно, когда возобновится стабильная подача питьевой воды

На западе Японии сухогруз Erna Oldendorff столкнулся с мостом, соединяющим остров Хонсю с островом Суо-Осима. Мачта и кран сухогруза при столкновении повредили секцию моста, в результате чего 16 тыс. человек остались без воды, передает РБК-Украина со ссылкой на NHK.



Как отмечается, по проходящему по мосту водопроводу поставлялась питьевая вода для 9 тыс. зданий на острове Суо-Осима.



В настоящий момент неизвестно, когда возобновится стабильная подача питьевой воды.

На остров Суо-Осима было доставлено несколько цистерн, чтобы обеспечить водой больницы, школы и госучреждения.



Напомним, на Сардинии в Италии обрушилась часть моста через реку Санта-Лючия на шоссе 195.

Из-за сильного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению.