RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Північна Македонія передала Україні штурмовики Су-25 (flickr by Rob Schleiffert)
Автор: Іван Носальський

Армія Північної Македонії подарувала українським військовим чотири штурмовики Су-25 "Грач". До постачань літаки підготували українські інженери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання МКД.

За інформацією видання, чотири Су-25, які Македонія купила в України в 2001 році за чотири мільйони євро, були передані ЗСУ.

При цьому перед здійсненням поставок в Україну штурмовики відремонтували і перевіряли українські інженери.

МКД спробувало уточнити достовірність інформації про передачу штурмовиків у Міноборони Північної Македонії, але ясної відповіді не послідувало.

"Точні деталі всіх рішень (про передачу Україні літаків - ред.), їх зміст і пояснення будуть розсекречені і опубліковані. Прийняті досі рішення не знижують боєготовність нашої армії", - заявили у відомстві.

Варто зауважити, що передані Україні літаки вже здійснювали кілька бойових вильотів в ході конфлікту в Північній Македонії, який стався між македонцями і албанськими сепаратистами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМакедонияДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України