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Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25, - СМИ

Иллюстративное фото: Северная Македония передала Украине штурмовики Су-25 (flickr by Rob Schleiffert)
Автор: Иван Носальский

Армия Северной Македонии подарила украинским военным четыре штурмовика Су-25 "Грач". К поставкам самолеты подготовили украинские инженеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание МКД.

По информации издания, четыре Су-25, которые Македония купила у Украины в 2001 году за четыре миллиона евро, были переданы ВСУ.

При этом перед осуществлением поставок в Украину штурмовики отремонтировали и проверяли украинские инженеры.

МКД попыталось уточнить достоверность информации о передаче штурмовиков у Минобороны Северной Македонии, но ясного ответа не последовало.

"Точные детали всех решений (о передаче Украине самолетов - ред.), их содержание и пояснения будут рассекречены и опубликованы. Принятые до сих пор решения не снижают боеготовность нашей армии", - заявили в ведомстве.

Стоит заметить, что переданные Украине самолеты уже совершали несколько боевых вылетов в ходе конфликта в Северной Македонии, который произошел между македонцами и албанскими сепаратистами.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72. Количество предоставляемой техники в ведомстве не уточнили.

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