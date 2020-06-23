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Північна Македонія відкриває кордони і відновлює авіасполучення

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 20:43
Північна Македонія відкриває кордони і відновлює авіасполучення
Фото: Північна Македонія (flickr.com/photos/sandorson)

Прибулим в країну не доведеться знаходиться на самоізоляції або карантині

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення з 26 червня відкрити державні кордони. Також з 1 липня відновиться робота аеропортів для відновлення авіасполучення.

Про це повідомляє прес-служба уряду Північної Македонії.

При цьому наголошується, що прибулим в країну не доведеться пред'являти довідку про відсутність коронавіруса і знаходиться на самоізоляції або обов'язковому карантині.

Зазначається, що з 1 липня будуть відкриті міжнародний аеропорт в Скоп'є і аеропорт в Охриді.

Нагадаємо, з 27 червня Єгипет знімає більшість обмежень і тимчасово скасовує візовий збір.

Крім того, з 10 червня Словаччина відкрила кордони для туристів з 16 країн.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Македониятуризмавиасообщение
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