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Северная Македония открывает границы и возобновляет авиасообщение

Новости » Общество     23.06.2020 - 20:43
Северная Македония открывает границы и возобновляет авиасообщение
Фото: Северная Македония (flickr.com/photos/sandorson)

Прибывшим в страну не придется находится на самоизоляции или карантине

Правительство Северной Македонии приняло решение с 26 июня открыть государственные границы. Также с 1 июля возобновится работа аэропортов для восстановления авиасообщения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной Македонии.

При этом отмечается, что прибывшим в страну не придется предъявлять справку об отсутствии коронавируса и находится на самоизоляции или обязательном карантине.

Отмечается, что с 1 июля будут открыты международный аэропорт в Скопье и аэропорт в Охриде.

Напомним, с 27 июня Египет снимает большинство ограничений и временно отменяет визовый сбор.

Кроме того, с 10 июня Словакия открыла границы для туристов из 16 стран.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Македониятуризмавиасообщение
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