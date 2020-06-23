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Єгипет знімає більшість обмежень і тимчасово скасовує візовий збір

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 16:11
Єгипет знімає більшість обмежень і тимчасово скасовує візовий збір
Фото: відпочинок в Єгипті (flickr.com/photos/sowasp7)

З 27 червня більшість обмежень у Єгипті буде знято

Уряд Єгипту прийняв рішення зняти більшість карантинних обмежень до кінця тижня. Також влада скасували візовий збір для туристів.

Про це повідомляють видання Reuters і The Sun.

Так, з 27 червня в Єгипті відкриються ресторани і кафе, однак вони будуть працювати при 25% заповненості. З таким же умовою влада дозволила відкрити театри і кінотеатри.

Також будуть відкриті церкви і мечеті для щоденних молитов.

Пляжі і парки залишаться закритими, а громадський транспорт буде працювати з перервою з опівночі до 4:00.

При цьому наголошується, що ослаблення карантину може бути скасовано, у разі не дотримання заходів обережності.

Також влада прийняли рішення до 31 жовтня не стягувати плату за візи. Так, туристи зможуть заощадити 25 доларів.

Зазначимо, що з 1 липня Єгипет відновлює авіасполучення, у тому числі і з Україною.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України туризмЄгипетвизы
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