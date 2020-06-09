Словаччина відкриває кордони для туристів з 16 країн, але не для України

Уряд також скасував обов'язковий карантин для туристів з "безпечних" країн
Уряд Словаччини ухвалив рішення дозволити в'їзд в країну для туристів із 16 європейських країн. Однак поки для українських туристів в'їзд в країну заборонений.
Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що з 10 червня кордон буде відкрита для туристів з Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Греції, Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії.
Минулого тижня уряд також дозволив в'їзд у країну жителям Чехії, Австрії та Угорщини.
Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що обов'язковий карантин по прибуттю в країні буде скасовано для країн з "безпечного" списку.
"Ми переходимо від заборон до особистої відповідальності", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів.
Крім того, з 1 липня Україна і Греція відновлюють авіасполучення з однією умовою.
Додамо, що з 15 червня в Україні почнуть здійснювати міжнародні рейси.
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Автор: Лера Полищук