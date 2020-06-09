ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Словаччина відкриває кордони для туристів з 16 країн, але не для України

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 16:19
Словаччина відкриває кордони для туристів з 16 країн, але не для України
Фото: аеропорт (flickr)

Уряд також скасував обов'язковий карантин для туристів з "безпечних" країн

Уряд Словаччини ухвалив рішення дозволити в'їзд в країну для туристів із 16 європейських країн. Однак поки для українських туристів в'їзд в країну заборонений.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що з 10 червня кордон буде відкрита для туристів з Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словенії, Хорватії, Болгарії, Греції, Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії.

Минулого тижня уряд також дозволив в'їзд у країну жителям Чехії, Австрії та Угорщини.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що обов'язковий карантин по прибуттю в країні буде скасовано для країн з "безпечного" списку.

"Ми переходимо від заборон до особистої відповідальності", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, з 15 червня Швейцарія відкриває кордони для туристів.

Крім того, з 1 липня Україна і Греція відновлюють авіасполучення з однією умовою.

Додамо, що з 15 червня в Україні почнуть здійснювати міжнародні рейси.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Словаччинатуризмкордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся