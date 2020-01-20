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В Італії посилюють заходи безпеки у зв'язку зі спалахом вірусної пневмонії в Китаї

Новини » В світі     20.01.2020 - 22:11
В Італії посилюють заходи безпеки у зв'язку зі спалахом вірусної пневмонії в Китаї
Фото: аеропорт Фьюмічіно (travelermap.ru)

В аеропорту Риму посилять заходи контролю, оскільки він має сполучення з китайським містом Ухань, де зафіксовані спалахи цієї хвороби

В аеропорту Риму (Ф'юмічіно) посилять заходи контролю через спалах вірусної пневмонії в Китаї, яка здатна передаватися від людини до людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Lacronacadiroma.

Зазначається, що в аеропорту посилять перевірки, оскільки він має сполучення з китайським містом Ухань, де зафіксовані спалахи цієї хвороби.

"Вірус, який поширюється в Китаї, може поширитися і в Європі, особливо через кількість громадян Китаю, які щодня сідають у європейських містах, а також у Римі... Зараз посилюються заходи контролю над людьми з постраждалих територій, зокрема з Уханьского регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аеропорт має три прямих рейси з містом Ухань і безліч непрямих рейсів.

"Відповідно до міжнародних медико-санітарних правил в аеропорту Ф'юмічіно діє медична процедура для перевірки наявності на борту літаків, що прибувають з Ухані, підозрюваних симптомів хвороби та їх можливої передачі", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ Італії заявляють, що "ситуація постійно відстежується, і ймовірність впровадження вірусу в Європейський Союз вважається низькою, хоча її не можна виключати".

Нагадаємо, китайська влада повідомила про 139 нових хворих невідомою хворобою легенів, викликаною новим різновидом коронавіруса. Кількість нових інфікованих збільшилася за два дні, нові випадки були виявлені у містах Ухань, Пекін і Шеньчжень. Загальна кількість підтверджених випадків в даний час перевищує 200. Новий штам коронавіруса вперше з'явився в Ухані в грудні і вже поширився за кордон - зафіксовані два випадки в Таїланді й один в Японії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні активізувалася вірусна пневмонія. Хвороба розвивається дуже стрімко і призводить до фатальних наслідків. У Тернополі переповнені лікарні, троє пацієнтів померли.

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