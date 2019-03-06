Північна Корея відновлює ядерний майданчик для запуску ракет

Демонтувати об'єкт повністю КНДР обіцяла на першому саміті Трампа та Кім Чен Ина

КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провальных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме

Демонтировать объект полностью Пхеньян обещал на первом саммите лидеров глав Северной Кореи и США в прошлом году.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет блестящее экономическое будущее, если две страны заключат сделку, но не имеет никакого экономического будущего с ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, стороны рассчитывают продолжить диалог в будущем.

Позже сообщили, что на саммите в Ханое президент США Дональд Трамп отказал лидеру Северной Корее Ким Чен Ыну в полной отмене санкций. Как заявил Трамп на пресс-конференции, Ким Чен Ын настаивал на полной отмене санкций, однако "США не могли на это пойти".