У КНДР немає економічного майбутнього з ядерною зброєю, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп попередив КНДР, що у неї не буде економічного майбутнього з ядерною зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп додав, що відносини з Північною Кореєю здаються йому "дуже, дуже міцними".

"У Північній Кореї неймовірне, блискуче економічне майбутнє, якщо вони укладуть угоду, але у них немає економічного майбутнього, якщо у них буде ядерна зброя", - заявив Трамп.

Сполучені Штати і Північна Корея заявили, що мають намір продовжити переговори, але не сказали, коли може відбутися наступний раунд.

Зазначимо, Організація Об'єднаних Націй і Сполучені Штати посилили санкції щодо Північної Кореї, коли вона проводила повторні випробування ядерних і балістичних ракет у 2017 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті за участю лідерів Північної і Південної Кореї сторони досягли угоди про повну денуклеаризацію Корейського півострова.