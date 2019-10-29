Кіпр перевірить тих, хто отримали громадянство за інвестиції

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Для проведення аудиту будуть залучені три міжнародні компанії

Влада Кіпру вирішила перевірити заяви на громадянство, які були подані до 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на To Thema Online.

Голова кіпрського МВС Константінос Петрідіс заявив, що для проведення аудиту будуть залучені три міжнародні компанії - Sterling Diligence, Kroll і S-RM Intelligence and Risk. Вони приступлять до роботи в грудні.

"Буде проведено додатковий внутрішній аудит з метою вивчення процесу натуралізації до 2018 року, тобто до застосування більш суворих критеріїв", - сказав міністр.

Перевірка повинна виявити, чи є серед отримали громадянство Кіпру особи, звинувачені в злочинах або перебувають під санкціями Європейського союзу.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що українці з діаспори повинні отримати право подвійного громадянства. За словами Кулеби, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори. Кулеба аргументував необхідність надання українцям права подвійного громадянства рядом причин, підкресливши, що висловлює особисту думку, а не всього уряду.