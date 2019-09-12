На Північному Кіпрі сталися вибухи на військовому складі

Фото: вибухи на Північному Кіпрі (in-cyprus.com)

В результаті вибухів на Північному Кіпрі ніхто не постраждав

На території підконтрольній Туреччині північній частині Кіпру сталися вибухи на військовому складі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CyprusMail.

Повідомляється, що вибухи сталися на військовому складі в районі Гірне. Причина першого вибуху, який стався близько 01:30 за Києвом на даний момент невідома. За даними місцевого міноборони, вибухи тривали до ранку.

За словами лідера самопроголошеної республіки Північного Кіпру Мустафи Акінджи, подія обійшлася без жертв і постраждалих. Місцеві ЗМІ відзначають, що у зв'язку з вибухами поруч розташовані житлові будинки і готель евакуювали, деякі будівлі були знеструмлені.

Anlık Kıbrıs Girne Çatalköy. Tsk 'nın mühimmatı patladı. Patlamaya devam ediyor . pic.twitter.com/i5y2Odc1At — Tuğba Arıcı (@TubiArici) September 11, 2019

Нагадаємо, вчора у Вінницькій області на території військових складів у Калинівці прогриміли вибухи. Детонація боєприпасів сталася через пожежу на полігоні.

Станом на вчорашній вечір у Калинівці ліквідували пожежу на військових складах. Зазначимо, два роки тому в Калинівці сталася масштабна катастрофа, в результаті вибухів у зону ураження потрапили населені пункти в радіусі п'яти кілометрів.