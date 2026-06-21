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В Крыму перебои с электричеством, оккупанты просят выключить кондиционеры

14:03 21.06.2026 Вс
2 мин
Украинские дроны "отключили" свет в Крыму
aimg Татьяна Степанова
В Крыму перебои с электричеством, оккупанты просят выключить кондиционеры Фото: в Крыму перебои с электричеством (Getty Images)
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Часть оккупированного Крыма в воскресенье, 21 июня, осталась без света из-за атаки украинских дронов. Оккупанты просят жителей экономить электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника гауляйтера Крыма Олега Крючкова и "Крымэнерго".

В "Крымэнерго" сообщили, что в Крыму введены графики отключения электричества. Часть полуострова осталась без электричества.

Электроэнергии, в частности, нет во временно оккупированных Севастополе, Алуште, Красноперекопске и Армянске.

В сети пишут, что свет пропал после взрывов в результате атаки украинских дронов, а оккупационные власти причиной отключения называют повреждение электросетей.

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"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов", - заявили в "Крымэнерго".

Отмечается, что в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Просим жителей Крыма на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова ограничить потребление электроэнергии. Выключить кондиционеры и лишние электроприборы", - добавил Крючков.

Удары по Крыму и топливный кризис на полуострове

Напомним, этой ночью Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных целей вблизи Крымского моста и в оккупированном Крыму.

Удары были нанесены по объектам военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов на расстоянии около 300 км от линии фронта.

Поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебаза во временно оккупированной Керчи.

Также были успешно поражены объекты военной логистики противника, четыре радиолокационные станции, входящие в состав зенитных ракетных комплексов С-400, а также два комплекса "Панцирь".

Кроме того, во временно оккупированном Крыму с 21 июня полностью прекращается продажа топлива на АЗС - как за наличные, так и по безналичному расчету, и по талонам.

Продажа прекращается как для физических, так и для юридических лиц.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность Крыма.

Также Россия приостановила паромное сообщение с оккупированным Крымом после атаки дронов в ночь на 21 июня.

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