Фото: в Севастополе взрывы, оккупанты заявляют о работе ПВО (Getty Images)

С утра, 29 июня, в Крыму гремят взрывы. В частности, в Севастополе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" и Telegram-канал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

Так, в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу. "В Севастополе стреляет росПВО", - пишет "Крымский ветер". Как отмечают в мониторинговом Telegram-канале, сделано, как минимум, два пуска ракет ПВО в Севастополе. Кроме того, оккупанты закрыли движение по Крымскому мосту. Взрывы гремели не только в Севастополе Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже отчитался, что якобы отражение ракетной атаки продолжается. "По предварительной информации 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", - написал он. Якобы, по его данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.